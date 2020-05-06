Bayat ekmek ve pidelerinizi değerlendirin bayat ekmek kebabı tarifi
İftar için hem pratik hem de lezzetli bir şeyler arayanlar için şahane bir önerimiz var. Ekmek kebabı... Elinizin altında bulunan birkaç malzeme ile kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Üstelik bayat ekmeklerinizi de lezzetli bir şekilde değerlendirebileceğiniz enfes bir yemek. Peki, ekmek kebabı nasıl yapılır? Malzeme listesini ve yapılış aşamalarını sizin için derledik. Şimdiden afiyet olsun...
Bayat pide ve ekmeklerinizi lezzetli bir şekilde değerlendirebileceğiniz enfes bir yemek tarifi: ekmek kebabı. Peki ekmek kebabı nasıl yapılır? Malzeme listesini ve yapılış aşamalarını sizin için derledik. Şimdiden afiyet olsun...
Bayat Ekmek Kebabı (Ramazan Pidesiyle) Tarifi İçin Malzemeler
300 gram kıyma
2 adet soğan
2 diş sarımsak
1 adet domates
1 adet kapya biber
1 yemek kaşığı domates salçası
1’er çay kaşığı tuz pulbiber karabiber kimyon
Yarim bayatlamış pide
1 çay kaşığı kekik
1 yemek kaşığı tereyağ
Sosu için;
1 yemek kaşığı salça
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Karabiber
Kekik
Açmak için su
Üzeri için;
Sarımsaklı yoğurt
Bayat Ekmek Kebabı (Ramazan Pidesiyle) Tarifi Yapılışı
Kıymalı harcımız için tavaya sıvı yağ alarak küpler halinde doğranan soğan ve sarımsağı alarak kavuralım.
Daha sonra küpler halinde doğranan kapya biberi ekleyelim.
Kavrulunca salça ve baharatları ilave edelim.
Onlarda hazır olunca kıymayı ekleyelim. Topaklar halinde kalmaması için ezerek ara ara karıştırarak kavuralım.
Kıymalar tane tane olunca yani ayrılınca doğranmış domatesi ekleyerek pişmeye bırakalım.
O oladursun biz pidemizi hazırlayalım.