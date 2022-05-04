"Bayan şarkıcı Düzce'ye yakışmadı" sözlerine yanıt: Bayan değil kadın!

"DÜZCE MUHAFAZAKAR BİR YER"

Facebook hesabından paylaşımlarda bulunan Şahin, kutlamalar için 'kadın' bir şarkıcının kente gelmesini Düzce'ye ve Düzcespor'a yakıştıramadı. Kadın yerine 'bayan' demeyi tercih eden Şahin, Düzce'nin muhafazakar bir yer olduğunu bu nedenle 'sınırların aşılmaması' gerektiğini yazdı.