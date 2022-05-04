"Bayan şarkıcı Düzce'ye yakışmadı" sözlerine yanıt: Bayan değil kadın!
Kaynaşlı'nın MHP'li başkanı Düzcespor'un şampiyonluk kutlamalarında Ece Seçkin'in sahne almasını eleştirmiş ve "Düzce muhafazakar bir yerdir, yakışmadı" demişti. Şarkıcı Seçkin, Şahin'in sözlerine "Sayın Şahin, bayan değil kadın! Bu ülkenin 81 ilini şarkılar söyleyerek gezdim, gezmeye de devam edeceğim" diye yanıt verdi.
Düzcespor 22 yıl aradan sonra 2. Lig'e çıkarak büyük bir başarı elde etti. Düzcespor'un şampiyonluk kutlamalarında sahne alan isimlerden biri ise ünlü şarkıcı Ece Seçkin oldu. Seçkin'in konserine Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'den eleştiri geldi.
"DÜZCE MUHAFAZAKAR BİR YER"
Facebook hesabından paylaşımlarda bulunan Şahin, kutlamalar için 'kadın' bir şarkıcının kente gelmesini Düzce'ye ve Düzcespor'a yakıştıramadı. Kadın yerine 'bayan' demeyi tercih eden Şahin, Düzce'nin muhafazakar bir yer olduğunu bu nedenle 'sınırların aşılmaması' gerektiğini yazdı.
"DÜZCESPOR'A VE DÜZCE'YE YAKIŞMAZ"
Şahin paylaşımında şu ifadeleri kullandı: ''Düzcespor'un şampiyon olmasından çok mutlu olduk, tebrik ettik, sevindik. Ancak, cumartesi günü kutlama için bir bayan şarkıcıyı getirmeleri Düzcespor'a ve Düzce'ye yakışmaz. Düzce muhafazakar bir yerdir. Dini değerlerine bağlıdır. Sevinelim, kutlayalım ama sınırları aşmadan.''
ECE SEÇKİN YANIT VERDİ
Şahin'e yanıt ise şarkıcı Ece Seçkin'den geldi. Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Seçkin, Şahin'in paylaşımını şaşkınlıkla okuduğunu belirterek; ''Sayın Şahin, bayan değil KADIN! Bu ülkenin 81 ilini şarkılar söyleyerek gezdim, gezmeye de devam edeceğim. Bu aşağılayıcı ve ayrımcı açıklamanızı şaşkınlıkla okudum. İnsanların konserime gelip müzik dinlemesinin muhafazakarlıkla ne alakası var konuyu nereye çekmek istiyorsunuz?'' ifadelerini kullandı.