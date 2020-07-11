Bay Yanlış dizisinin yıldızı Can Yaman hakkında şok iddia İtalyan şarkıcı anlattı
İtalyan oyuncu ve şarkıcı Francesca Cipriani'nin Can Yaman hakkında söyledikleri duyanların ağzını açık bıraktı. Francesca Cipriani kalbinin kırıldığını açıkladı.
FOX TV'de yayımlanan Bay Yanlış adlı dizide başrol oynayan Can Yaman, İtalyan oyuncu Francesca Cipriani'nin iddiasına göre onu üzdü. 36 yaşındaki Cipriani, Yaman ile konuk oldukları programın stüdyosunda tanıştıklarını anlattı.
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Can Yaman'dan hoşlandığını ama onun hiçbir mesajına yanıt vermediğini söyledi. Cipriani "İkimiz de Barbara D'Urso'nun programına konuk olmuştuk. Bütün gece bana gülümseyip durdu" diyerek anlatmaya başladı. Cipriani sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Bana kur yapıp durdu. Hatıra fotoğrafı çektirdik. Sonra da görüşmek için söz verdik. Ama öyle olmadı.''
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"Ona her gün mesaj atıyordum, ama bana asla yanıt vermedi. Bana bunu neden yaptın? Onun için her gün ağlıyorum. Ben şanssızım."
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