Bay Yanlış dizisinde koronavirüs paniği! Testi pozitif çıktı
Fox TV'nin sevilen dizilerinden Bay Yanlış'ta koronavirüs paniği yaşanıyor.
Cuma akşamları ekranlara gelen yaz dizisi Bay Yanlış kısa sürede büyük bir seyirci kitlesi yakalamıştı. Koronavirüs önlemlerinin alındığı dizi setinde virüs paniği yaşandı.
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Bay Yanlış setinde çalışan kostüm asistanının koronavirüs testi pozitif çıkınca çalışan karantinaya alındı ve tüm test ekibinin testleri yenilendi.
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Bay Yanlış'ın yapım şirketi Gold Film, konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.
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Karantinaya alınmıştır: "Bay Yanlış setinde kostüm asistanı olarak görev yapmakta olan çalışma arkadaşımızın ağabeyinin Kovid-19 testi pozitif çıkması dolayısıyla kendisi karantinaya alınmıştır."
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