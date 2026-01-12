BIST 12.315
Batuhan Karacakaya'dan sevgilisine özel doğum günü sürprizi

Batuhan Karacakaya'dan sevgilisine romantik sürpriz. Uzun süredir Sinem Akar'la aşk yaşayan oyuncu sevgilisinin doğum gününü kutladığı anları sosyal medyadan paylaştı.

Batuhan Karacakaya'dan sevgilisine özel doğum günü sürprizi - Resim: 1

Özel hayatıyla adından söz ettiren Batuhan Karacakaya, bu kez romantik bir sürprizle gündeme geldi. 

Batuhan Karacakaya'dan sevgilisine özel doğum günü sürprizi - Resim: 2

Uzun süredir Sinem Akar'la mutlu bir aşk yaşayan ünlü oyuncu, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı...

Batuhan Karacakaya'dan sevgilisine özel doğum günü sürprizi - Resim: 3

Çocuk oyuncu olarak hayatımıza giren ve ilk kez 'Aşk-ı Memnu' dizisiyle kamera karşısına çıkan Batuhan Karacakaya, yıllar içindeki değişimiyle gündeme gelmişti.

Batuhan Karacakaya'dan sevgilisine özel doğum günü sürprizi - Resim: 4

Şimdilerde 28 yaşında olan Karacakaya aynı zamanda aşk hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

