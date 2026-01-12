Batuhan Karacakaya'dan sevgilisine özel doğum günü sürprizi
Batuhan Karacakaya'dan sevgilisine romantik sürpriz. Uzun süredir Sinem Akar'la aşk yaşayan oyuncu sevgilisinin doğum gününü kutladığı anları sosyal medyadan paylaştı.
Özel hayatıyla adından söz ettiren Batuhan Karacakaya, bu kez romantik bir sürprizle gündeme geldi.
Uzun süredir Sinem Akar'la mutlu bir aşk yaşayan ünlü oyuncu, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı...
Çocuk oyuncu olarak hayatımıza giren ve ilk kez 'Aşk-ı Memnu' dizisiyle kamera karşısına çıkan Batuhan Karacakaya, yıllar içindeki değişimiyle gündeme gelmişti.
Şimdilerde 28 yaşında olan Karacakaya aynı zamanda aşk hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
