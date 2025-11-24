BIST 10.853
Batuhan Karacakaya aşkı ile paylaştı! Survivor göndermesi olay

Aşk-ı Memnu'daki 'Bülent' karakteri ile dikkat çeken, Survivor yarışmasıyla da kısa sürede ün kazanan Batuhan Karacakaya, özel hayatıyla gündemde. 2 yıldır Sinem Akar ile aşk yaşayan Karacakaya son olarak sevgilisiyle romantik bir kare yayınladı. O kare Survivor'a gönderme olarak yorumlandı.

Batuhan Karacakaya aşkı ile paylaştı! Survivor göndermesi olay - Resim: 1

2008 yılında ekranlarda yayınlanmaya başlayan 'Aşk-Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Bülent' karakteriyle hayatımıza dahil olan Batuhan Karacakaya, rolüyle hafızalara kazındı.

Batuhan Karacakaya aşkı ile paylaştı! Survivor göndermesi olay - Resim: 2

Küçük yaşta hayta verdiği Bülent karakteri ile oyuncu kısa sürede adını duyurdu.

Batuhan Karacakaya aşkı ile paylaştı! Survivor göndermesi olay - Resim: 3

Katıldığı yarışma programıyla da adını geniş kitlelere duyuran Batuhan Karacakaya, bir süredir ekranlardan uzak duruyor.

Batuhan Karacakaya aşkı ile paylaştı! Survivor göndermesi olay - Resim: 4

Sosyal medyada oldukça aktif olan Karacakaya, yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

