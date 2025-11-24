Batuhan Karacakaya aşkı ile paylaştı! Survivor göndermesi olay
Aşk-ı Memnu'daki 'Bülent' karakteri ile dikkat çeken, Survivor yarışmasıyla da kısa sürede ün kazanan Batuhan Karacakaya, özel hayatıyla gündemde. 2 yıldır Sinem Akar ile aşk yaşayan Karacakaya son olarak sevgilisiyle romantik bir kare yayınladı. O kare Survivor'a gönderme olarak yorumlandı.
2008 yılında ekranlarda yayınlanmaya başlayan 'Aşk-Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Bülent' karakteriyle hayatımıza dahil olan Batuhan Karacakaya, rolüyle hafızalara kazındı.
Küçük yaşta hayta verdiği Bülent karakteri ile oyuncu kısa sürede adını duyurdu.
Katıldığı yarışma programıyla da adını geniş kitlelere duyuran Batuhan Karacakaya, bir süredir ekranlardan uzak duruyor.
Sosyal medyada oldukça aktif olan Karacakaya, yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanıyor.
