Battal Gazi'nin Zıpzıp'ıydı! Necdet Kökeş'in son hali inanılır gibi değil
Yeşilçam'ın sevilen yapımlarından Battal Gazi film serisinde "Zıpzıp" karakteriyle tanınan usta oyuncu Necdet Kökeş'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Yeşilçam'ın 1960'lı yıllarında yer alan ve Cüneyt Arkın'ın başrolünde yer aldığı 4 filmden oluşan Battal Gazi serisinde canlandırdığı "Zıpzıp" karakteriyle hafızalara kazınan Necdet Kökeş'ten kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Kökeş'in yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
YOĞUN BAKIMDA, SAĞLIK DURUMU KRİTİK
Uzun yıllardır Beyoğlu'nda bir otel odasında zor koşullarda yaşamını sürdürdüğü öne sürülen Kökeş'in maddi zorluklar içinde hayatına devam ettiği belirtilirken, oyuncunun son sağlık durumuna ilişkin bilginin Yeşilçam içerikleri paylaşan "Üçüncü Adam" adlı Instagram hesabından paylaşıldı.
Paylaşıma göre 81 yaşındaki Necdet Kökeş, kalp krizi geçirmesinin ardından İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kökeş'in yoğun bakım servisinde bulunduğu ve sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi. Kökeş'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Öte yandan usta oyuncunun nefes darlığı yaşadığı, ayrıca hafızasında ve fiziksel yapısında gerileme görüldüğü ifade edildi.