Batshuayi'ye 'kafanı kullan' diyen Jesus pişman oldu! Morali bozulan yıldızı teselli etti

Batshuayi ise takım arkadaşlarına veryansın ederek, “Pozisyonda bırakın faul yapmayı, rakibe dokunmadım bile. Haksız bir kart gördüm. Sizin de uzun süre 1 kişi eksik oynamanıza neden oldum. Bunun için çok üzgünüm” dediği öğrenildi. Golcü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, “Kardeşlerimi hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. Kazanmak için verdikleri mücadeleden gurur duyuyorum” yazdı.