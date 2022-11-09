Batshuayi'ye 'kafanı kullan' diyen Jesus pişman oldu! Morali bozulan yıldızı teselli etti
Süper Lig'in 13.haftasında evinde Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de kırmızı kart gören Batshuayi'ye tepki gösteren Jorge Jesus, maçtan sonra pozisyonu izledi ve haksız yere atıldığını düşünerek öğrencisini teselli etti.
Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan maça Michy Batshuayi’nin Türkiye kariyerinde gördüğü ilk kırmızı kart damga vurdu. Özellikle Jorge Jesus, öğrencisine fazlasıyla kızdı. Belçikalı oyuncu kenara gelirken, hocası eliyle kafasını işaret edip adeta, 'kafanı kullan' mesajı gönderdi.
Mücadelenin ardından Jesus’un ilk işlerinden birinin pozisyonun tekrarını izlemek olduğu belirtildi.
Tecrübeli çalıştırıcı, öğrencisinin haksız yere oyundan atıldığını düşündü. Batshuayi’nin yanına giden Jorge Jesus’un, kendisini teselli eden bir konuşma yaptığı belirtildi.
Batshuayi ise takım arkadaşlarına veryansın ederek, “Pozisyonda bırakın faul yapmayı, rakibe dokunmadım bile. Haksız bir kart gördüm. Sizin de uzun süre 1 kişi eksik oynamanıza neden oldum. Bunun için çok üzgünüm” dediği öğrenildi. Golcü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, “Kardeşlerimi hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. Kazanmak için verdikleri mücadeleden gurur duyuyorum” yazdı.