Batman'dan sonra Hakkari'de görüldüler geceleri avlanıyorlar
BATMAN, Van, Gaziantep ve Mardin'den sonra Hakkari'de ortaya çıkan etçil çekirgeler, büyüklüğüyle dikkat çekerken, Veteriner Tuba Gökalp Bozan, "İnsanlara zarar vermeyen bu çekirgeler ekinlere zarar veren böceklerle besleniyor. Anız yakılması bu çekirgelerin ortaya çıkmasına neden oluyor" dedi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde dev çekirge alarmı. Gaziantep, Batman ve Van'da görülen etçil çekirgeler son olarak bugün Hakkari'de görüldü. Boyları 20 santimetreye ulaşan etçil çekirgelere ilk kez şahit olan köylülerde paniğe kapılırken, onları sevindirecek açıklama Veteriner Tuba Gökalp Bozan'dan geldi.
Başta yengeç sandım: Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde pirinç ekimi yapan çiftçi Mustafa Kavak, arazide 20 santimetre uzunluğunda çekirge buldu. "Otların arasında bir şeyin yürüdüğünü fark ettim. Başta yengeç sandım yanına yaklaştığımda dev bir çekirge olduğunu gördüm" diyen Kavak, daha önce hiç bu kadar büyük bir çekirgeyle karşılaşmadığını belirtti.
Veteriner Tuba Gökalp Bozan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın görülen çekirgelerin boyunun 20 santimetreye kadar ulaşabildiğini ifade ederek, bu türün özellikle geceleri avlanan etçil çekirgeler olduğunu söyledi.
İnsanlara faydası var: Anız yakılmasının da çekirgelerin görülmesinde artışa neden olduğunu dile getiren Bozan, "İnsanlara zarar vermeyen bu çekirgeler ekinlere zarar veren böceklerle besleniyor. Anız yakılması bu çekirgelerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Anız yangınıyla yiyecek bulamayan çekirgeler bu kez farklı noktalara yöneliyor, yerleşim yerlerine geliyor." dedi.