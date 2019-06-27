Batman'dan sonra Hakkari'de görüldüler geceleri avlanıyorlar

İnsanlara faydası var: Anız yakılmasının da çekirgelerin görülmesinde artışa neden olduğunu dile getiren Bozan, "İnsanlara zarar vermeyen bu çekirgeler ekinlere zarar veren böceklerle besleniyor. Anız yakılması bu çekirgelerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Anız yangınıyla yiyecek bulamayan çekirgeler bu kez farklı noktalara yöneliyor, yerleşim yerlerine geliyor." dedi.