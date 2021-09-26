Batman'da tehlikeye aldırmadan uçurumlardan kaya balı topluyorlar

Beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, "Bugün 50 metrelik bir kayaya indik. Arı balımızı çıkarmak için saatlerce jeneratör ve hilti kullanarak yuvasını güzel bir şekilde açtım. Ama bu sene kuraklık olduğu için bu durum arıları da vurmuş. Kuraklıktan dolayı arılar yuvalarını terk edip kaçıyor. Bizde bunu fark edince bal boşu boşuna telef olmasın diye çıkarttık. Bazen 50 metrelik kayalara iniyorum, bazen de 100 ile 150 metre olan kayalar var. Bunlar tabii ki de yükseklik olarak sürekli değişiyor. Bu işi merhum babamdan öğrendim. Hobi amaçlı yaptığım bu zorlu iş babamdan bana mirastır. Yüksek kayalıklara bal toplamak için çıkıp inmek stresimi alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) eğitim almıştım, güvenlik önlemi alıp tırmanıyorum" dedi.