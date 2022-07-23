Batman'da piknik faciayla bitti! Çırpınarak gözden kayboldular iki kız kardeşten acı haber

Bir anda gölette çırpınarak kaybolan kadınlara yardım etmek için 2 kadın daha suya girdi. Suya giren kadınların da çırpınarak kaybolduğunu fark eden çevredeki köy sakinleri 2 kadını kurtarırken, ilk giren 2 kız kardeşe ulaşamadı.