Batman'da piknik faciayla bitti! Çırpınarak gözden kayboldular iki kız kardeşten acı haber
BATMAN'dan gelen haber üzüntüye boğdu. Hasankeyf ilçesinde piknik yapmak için gittikleri gölete serinlemek amacıyla giren 2 kardeş boğularak hayatını kaybetti. Kardeşlerin cansız bedenini olay yerine gelen ekipler buldu.
Acı olay Hasankeyf ilçesi Palamut köyü yakınlarında meydana geldi. Taymur ailesi, piknik yapmak için gölete gitti. İki kız kardeş sonrasında serinlemek için gölete girdi.
Bir anda gölette çırpınarak kaybolan kadınlara yardım etmek için 2 kadın daha suya girdi. Suya giren kadınların da çırpınarak kaybolduğunu fark eden çevredeki köy sakinleri 2 kadını kurtarırken, ilk giren 2 kız kardeşe ulaşamadı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Batman itfaiyesi ile Jandarma Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Batman itfaiyesine bağlı dalgıç ekiplerinin yaptığı çalışmaları sonucu Fatma Taymur (25) ile Evin Taymur (22) isimli kız kardeşlerin cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Taymur kardeşlerin naaşları otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.