Batman'da görülen etçil dev çekirge meğer! Sakın öldürmeyin çiftçiye faydası büyük
BATMAN'da büyüklüğüyle korkutan dev çekirge, ters köşe yaptı. Özellikle son günlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortaya çıkan dev çekirge, çiftçi dostu çıktı. 'Sakın öldürmeyin' uyarısı geldi. İşte çekirgenin faydası...
Batman'da geçtiğimiz günlerde bir çiftçi, mercimek hasadı yaptığı sırada 20 santimetrelik dev etçil çekirgeyi kayda almıştı. Kentte ilk kez görülen çekirge nedeniyle korku yaşanmıştı. O çekirgenin çiftçiye faydası olduğu ortaya çıktı.
Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, son günlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kırsal kesimlerinde görülen 'Saga Ephippigera' türü çekirgenin çiftçiye yarar sağladığını belirtti.
Boyları, antenleriyle birlikte 25 santimetreyi bulan çekirgenin korunması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Satar, "Geçmiş yıllarda bu türün korunması için, yaptığımız uyarılar dikkate alındı. İnsanlar artık bu türü öldürmemeye başladı." dedi.
Satar, "Sayıları da arttı. Sayıları artan bu tür, zararlı böcek ve diğer çekirgeleri yiyerek, çiftçiye yarar sağlıyor. Onları korumamız lazım" diye konuştu.