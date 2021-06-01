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Batman'da görülen etçil dev çekirge meğer! Sakın öldürmeyin çiftçiye faydası büyük

Batman'da görülen etçil dev çekirge meğer! Sakın öldürmeyin çiftçiye faydası büyük

BATMAN'da büyüklüğüyle korkutan dev çekirge, ters köşe yaptı. Özellikle son günlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortaya çıkan dev çekirge, çiftçi dostu çıktı. 'Sakın öldürmeyin' uyarısı geldi. İşte çekirgenin faydası...

Batman'da görülen etçil dev çekirge meğer! Sakın öldürmeyin çiftçiye faydası büyük

Batman'da geçtiğimiz günlerde bir çiftçi, mercimek hasadı yaptığı sırada 20 santimetrelik dev etçil çekirgeyi kayda almıştı. Kentte ilk kez görülen çekirge nedeniyle korku yaşanmıştı. O çekirgenin çiftçiye faydası olduğu ortaya çıktı.

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Batman'da görülen etçil dev çekirge meğer! Sakın öldürmeyin çiftçiye faydası büyük

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, son günlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kırsal kesimlerinde görülen 'Saga Ephippigera' türü çekirgenin çiftçiye yarar sağladığını belirtti. 

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Batman'da görülen etçil dev çekirge meğer! Sakın öldürmeyin çiftçiye faydası büyük

Boyları, antenleriyle birlikte 25 santimetreyi bulan çekirgenin korunması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Satar, "Geçmiş yıllarda bu türün korunması için, yaptığımız uyarılar dikkate alındı. İnsanlar artık bu türü öldürmemeye başladı." dedi.  

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Batman'da görülen etçil dev çekirge meğer! Sakın öldürmeyin çiftçiye faydası büyük

Satar, "Sayıları da arttı. Sayıları artan bu tür, zararlı böcek ve diğer çekirgeleri yiyerek, çiftçiye yarar sağlıyor. Onları korumamız lazım" diye konuştu.

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