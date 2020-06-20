Batman'da görüldü! 15 santimetre boyunda etçil dev çekirge
BATMAN’ın Gercüş ilçesinde yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki etçil çekirge çiftçileri şaşırttı.
Batman'da boyları 15 santimetreye ulaşan dev çekirgeler bulundu. Uzmanlar etçil olduğu belirtilen bu çekirgelerin, ekinlere zarar veren böceklerle beslendiği ve insanlara zararı olmadığını söyledi. Gercüş ilçesinde görülen etçil çekirgeler büyüklüğüyle dikkat çekiyor.
Gercüş ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde, tarlada hasat yapan çiftçiler, yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda dev çekirgeler buldu.
Çekirgeleri görüntüleyen Cemal Şimşek, etçil olan çekirgenin bu türünün ilçede geçen yıl da görüldüğünü ve çok büyük olduğunu söyledi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan da Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın görülen çekirgelerin boyunun 20 santimetreye kadar ulaşabildiğini, bu türün özellikle geceleri avlanan etçil çekirgeler olduğunu söyledi.