Batman'da gece bekçisi evine dönerken öldürüldü!
BATMAN'da devriye görevini tamamladıktan yürüyerek evine dönmek isteyen 25 yaşındaki gece bekçisi Vezir Gömerkan, sokak ortasında silahla vurularak hayatını kaybetti.
Olay, Batman kent merkezinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Bekçi Vezir Gömerkan, Gap Mahallesi'ndeki devriye görevini tamamladıktan sonra yürüyerek evine gitmek istedi. Ancak Esentepe Kavşağı'na geldiği sırada, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Gömerkan ağır yaralanırken, saldırgan ya da saldırganlar kaçtı. Çevre sakinlerinin silah seslerini duyup, ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çabalara rağmen kurtarılamadı
Polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, ağır yaralı bekçi, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Ailesine teslim edildi
Vezir Gömerkan'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı Polis, saldırgan ya da saldırganları belirleyerek, yakalamak için operasyon başlattı.Üç çocuk babası bekçi Vezir Gümerkan'ın cenazesi Batman Bölge Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.