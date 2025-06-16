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Batman'da facia! Tamir sırasında çöktü 4 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Batman'da facia! Tamir sırasında çöktü 4 kişi hayatını kaybetti

Batman'dan son gelen haber feci... Beşiri ilçesinde bir evin betonarme sundurmasının çökmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Batman'da facia! Tamir sırasında çöktü 4 kişi hayatını kaybetti - Resim: 1

Atbağı köyündeki bir evin betonarme sundurmasının tamir edilmesi için 3 işçi çalışma başlattı.Bu sırada meydana gelen çökmede, 3 işçiyle evde ikamet eden 7 kişi göçüğün altında kaldı.

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Batman'da facia! Tamir sırasında çöktü 4 kişi hayatını kaybetti - Resim: 2

Çökme sonucu Fırat Tarhan (26), Faris Yel (12) ve Mücahit Toy (17) olay yerinde yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

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Batman'da facia! Tamir sırasında çöktü 4 kişi hayatını kaybetti - Resim: 3

Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Raman Yel (19) de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Batman'da facia! Tamir sırasında çöktü 4 kişi hayatını kaybetti - Resim: 4
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