Batman'da facia! Tamir sırasında çöktü 4 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı
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Batman'dan son gelen haber feci... Beşiri ilçesinde bir evin betonarme sundurmasının çökmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Atbağı köyündeki bir evin betonarme sundurmasının tamir edilmesi için 3 işçi çalışma başlattı.Bu sırada meydana gelen çökmede, 3 işçiyle evde ikamet eden 7 kişi göçüğün altında kaldı.
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Çökme sonucu Fırat Tarhan (26), Faris Yel (12) ve Mücahit Toy (17) olay yerinde yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
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Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Raman Yel (19) de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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