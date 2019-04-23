Batman'da bir kişi eşini silahla rehin aldı

BATMAN Kültür Mahallesinde bulunan bir AVM’nin giriş katında yaşanan olayda; Vedat G. isimli bir kişi henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenden dolayı eşi Esine G. ile birlikte AVM’nin içinde bulunan bir kafede oturdu. İkili arasında kısa süreli tartışmanın yaşanmasıyla birlikte şahıs eşinin başına silah dayayarak rehin aldı.