Batman'da bakkalda ilginç koronavirüs önlemi

Bakkal Yıldırım, hem kendisinin, hem de müşterilerinin sağlığını düşünerek böyle bir tedbir aldığını belirterek, "Müşterilerimden olumlu tepkiler aldım. Böyle uygulamaları tüm esnaf ve dostlarıma tavsiye ediyorum. Gerekirse eldiven ve maske de kullanmalarını tavsiye ediyorum" dedi.