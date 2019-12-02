'Batman' maskesi ile doğdu iyileşmesi için on binlerce kişi seferber oldu

8 ameliyat olması gerekiyor: Umudunu kaybetmeyen anne, Rusya’da cilt hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir doktora başvurdu. Rus doktor, bebeğin yüz derisine uygulanacak hassas tedavi yöntemiyle, hastalıktan kurtulabileceğinin müjdesini verdi. Ancak bebeğinin her biri 25 bin dolara mal olacak, 8 ameliyat olması gerekiyordu.