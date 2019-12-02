'Batman' maskesi ile doğdu iyileşmesi için on binlerce kişi seferber oldu
Amerika Birleşik Devletleri'nde nadir bir cilt hastalığıyla doğan, yüzünü kaplayan iz nedeniyle "Batman" lakabıyla anılan bebeğin iyileşmesi için on binlerce kişi seferber oldu. Ameliyat parası toplandı, bebek Rusya'da tedavi oldu.
Luna Fenner isimli bu bebek, nadir görülen bir cilt hastalığı ile dünyaya geldi. Yüzünü kaplayan büyük doğum lekesi nedeniyle de süper kahraman dünyasının Batman’ine benzetiliyordu.
Amerika Birleşik Devletleri’nde doğan 7 aylık bebeğin ailesi, kızlarını iyileştirmek için doktor doktor gezdi. Aldıkları yanıtlar pek de olumlu değildi. Aileye, tedavinin yıllar süreceği ve maliyetinin 400 bin doları yani yaklaşık 2 buçuk milyon Türk lirasını bulacağı söylendi.
8 ameliyat olması gerekiyor: Umudunu kaybetmeyen anne, Rusya’da cilt hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir doktora başvurdu. Rus doktor, bebeğin yüz derisine uygulanacak hassas tedavi yöntemiyle, hastalıktan kurtulabileceğinin müjdesini verdi. Ancak bebeğinin her biri 25 bin dolara mal olacak, 8 ameliyat olması gerekiyordu.
Batman'in maskesine benzeyince kampanya ilgi gördü: Anne Fenner, bu kez de ameliyat masraflarını karşılamak için bir web sitesinden bağış kampanyası başlattı. Minik Luna'nın yüzündeki iz, Batman karakterinin maskesine benzediği için kampanya ekstra ilgi gördü.