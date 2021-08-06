Batman Gercüş'te et yiyen dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı

Bağ ve bahçe işlerinde çalışan çiftçilerden Tahsin Kaya da "Her gün biz bahçe işlerinde çalışmak için buraya gelip gündelik işlerimizi yapıyoruz. Burada nane, domates, biber sulamasını yaparken dev bir çekirge gördük. Televizyonlarda ve internette bunların etçil olduğunu az çok biliyorduk. Biz zannediyorduk ki bu dev çekirgeler yeşillikle besleniyor. Ama televizyon ve internetten bunların etçil olduğunu öğrenince biz de merak oldu. Bizde burada mangal yakmıştık ve eti verelim bakalım yiyecek mi diye düşündük ve eti verdik, baktık eti yedi. Şaşırdık kaldık" ifadelerini kullandı.