Batarya düşmanu oyunlar belli oldu! Piliniz patlayabilir...

Özellikle Roblox, Genshin Impact, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Free Fire gibi yüksek performans gerektiren oyunlar, yoğun grafik işlemleri nedeniyle telefonun hem bataryasını hem işlemcisini en çok zorlayan uygulamaların başında geliyor. Bu oyunlar uzun sürede batarya ömrünü hızla tüketirken, aşırı kullanım durumunda bataryanın şişme, ısınma ve güvenlik riski oluşturma ihtimali artıyor.