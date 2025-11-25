Batarya düşmanu oyunlar belli oldu! Piliniz patlayabilir...
Uzmanlara göre yüksek grafikli oyunlar telefon bataryasını hızla ısıtarak patlamalara yol açabiliyor. Cep telefonu tamircileri, kullanıcıları uzun oyun seanslarında dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yüksek grafikli mobil oyunların popülerliği arttıkça, cep telefonu bataryalarında tehlikeli ısınmalar ve şişme vakaları da beraberinde gelmey başladı. Uzmanlara göre bazı oyunlar, işlemci ve ekranı uzun süre maksimum seviyede çalıştırdığı için bataryayı aşırı ısıtarak ciddi hasara neden olabiliyor.
Özellikle Roblox, Genshin Impact, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Free Fire gibi yüksek performans gerektiren oyunlar, yoğun grafik işlemleri nedeniyle telefonun hem bataryasını hem işlemcisini en çok zorlayan uygulamaların başında geliyor. Bu oyunlar uzun sürede batarya ömrünü hızla tüketirken, aşırı kullanım durumunda bataryanın şişme, ısınma ve güvenlik riski oluşturma ihtimali artıyor.
CİHAZ İÇİN BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR
Teknik servis uzmanları, bataryanın şişmesinin “patlama riski” yarattığı için büyük tehlike olduğuna dikkat çekti. Isınan bataryanın çevresindeki parçaları zedelemesi, ekranda kabarma ve cihazın tamamen kullanılamaz hale gelmesi en sık görülen sonuçlar arasında.
Uzmanlar, yüksek grafikli oyunları oynarken şu adımların mutlaka uygulanması gerektiğini söylüyor:
- Telefonu şarjda oynayarak kullanmayın.
- Uzun oyun seanslarında cihazı ara ara dinlendirin.
- Arka planda çalışan uygulamaları kapatın.
- Telefon kılıfını çıkararak ısınmayı azaltın.