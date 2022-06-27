Başvurular bugün başlıyor: 4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Destekten kimler faydalanacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 50'ye yakın düzenli sosyal yardım programları var. Devlet, sosyal yardım şemsiyesini genişletti. Gelişen ve büyüyen Türkiye'ni refahı paylaşılacak. Milyonlarca ihtiyaç sahibinin dört gözle beklediği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 15 milyar liralık 'Türkiye Aile Destek Programı' başvuruları bugün başlıyor.
Mevcut sosyal yardım yararlanıcıları yoksulluğun yanında başkaca dezavantajları da olan gruplardı, bu paketle ekstra bir dezavantaja gerek kalmaksızın, sosyoekonomik düzeyi belirlenenin altında olan vatandaşlara da sosyal yardım desteği sağlanacak.
Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: Türkiye Aile Destek Programı'nın detayları belli oldu. Devletin verdiği aile desteği ile ilgili merak edilen soruların yanıtları şöyle:
DESTEKTEN KİMLER FAYDALANACAK?
İhtiyaç sahibi herkes destekten yaralanacak. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da destekten faydalanacak.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Başvurular e devlet üzerinden alınacak. E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına(SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu yapabilecek.