Başvuru rekoru kırıldı! Ad-soyadı değişikliğinde gülümseten isim talepleri

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nün 2022 yılında birçok rekor işleme imza attığını söyleyen Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemlerinde rekor sayılara ulaşıldığını belirtti.