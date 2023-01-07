Başvuru rekoru kırıldı! Ad-soyadı değişikliğinde gülümseten isim talepleri
Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, 2022 yılında adını ve soyadını değiştirmek için başvuruda bulunan kişi sayısının rekor kırdığını belirterek, tebessüm ettiren o isim taleplerini açıkladı.
Müdür Bal, ayrıca 2-3 ismi bulunan gençlerin de tek ismi tercih etmek için yoğun başvuruda bulunduğunu söyledi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nün 2022 yılında birçok rekor işleme imza attığını söyleyen Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemlerinde rekor sayılara ulaşıldığını belirtti.
Edirne’de 2021 yılında 11 bin pasaport verildiğini belirten Müdür Bal, sadece 2022 yılının Aralık ayında ise 14 bin pasaport verdiklerini belirterek, “Sadece Aralık ayında verdiğimiz pasaport sayısı, 2021 yılının tamamında verdiğimiz pasaport sayısından fazla. 1 yıl boyunca verdiğimiz pasaporttan daha fazlasını 1 ayda verdik.
Personelimiz vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşamaması adına canla çalıştılar, ellerinden geleni yaptılar” açıklamasında bulundu.