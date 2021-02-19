Bastonlu Cem Yılmaz'ı görenler şaşırdı yıllardır aynı hastalığı çekiyor
LEVENT'te ofisine giderken görüntülenen Cem Yılmaz'ın bastondan destek alarak yürümesi dikkat çekti.
Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkın ardından adı magazin gündeminden düşmeyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz gün Levent'te objektiflere yansıdı.
Uzun yıllardır bel fıtığı rahatsızlığı olan Cem Yılmaz, karlı kaldırımlarda yürürken baston kullandı. Ünlü komedyeni bastonla yürürken görenler şaştı kaldı.
Ofisine giderken kameralara yansıyan Cem Yılmaz, karlı zeminde düşmemek için bastondan destek aldı.
Milliyet'in haberine göre, 47 yaşındaki ünlü komedyen gazetecilerin sorularına, "Sokakta röportaj vermiyorum arkadaşlar biliyorsunuz" diyerek yanıtsız bırakan Yılmaz, daha sonra ofisinin yolunu tuttu.