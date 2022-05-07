Başrol kalp krizi geçirdi 8 dizi final yapıyor! Seyirci şokta: ATV Kanal D Fox TRT 1 Show TV fişlerini çekti
Reyting savaşlarında umduklarını bulamayan dizilerle ilgili final kararları peş peşe geldi.
Oğlum
Ay Yapım imzasını taşıyan Show TV’nin yeni dizisi için final kararı alındı. Songül Öden, Feyyaz Duman, Nihal Yalçın, Timur Acar, Canan Ergüder, Serhat Teoman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı "Oğlum" dizisi, beklenen reytinglere ulaşamadı.
"Oğlum" dizisinin de mayıs sonuna doğru final yapması bekleniyor.
Adı Sevgi
Pazar akşamları seyirciyle buluşan dizinin yakın zamanda yönetmeni değişti, yaz aylarında da ekranlarda olması planlandı. Ancak, reytinglerde bekleneni veremeyen dizi erken final yapacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ATV Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in başrolünde yer aldığı diziyi 11. bölümde bitirme kararı aldı