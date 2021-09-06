Başpehlivan İsmail Balaban'dan Survivor itirafı! Survivor sonrası çok zor oldu
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı olan İsmail Balaban'dan Survivor itirafları geldi. Memleketinde ilk kez Başbehlivan olan İsmail Balaban, "Survivor'dan sonra formda değildim. Survivor'dan geldikten sonra bu başarıyı sergilemek çok zor bir şey" dedi.
Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 669'uncusu düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde Yusuf Can Zeybek'i yenen İsmail Balaban oldu. Balaban böylece bir yıla hem Survivor yarışması şampiyonluğu hem de Elmalı Başpehlivanlığı sığdırmış oldu.
Survivor 2021'in de şampiyonu Balaban yaptığı açıklamada, "Survivor'dan geldikten sonra kuvvet ve kondisyon olarak çok gerideydim ama güreşede bir o kadar hasrettim. Survivor sonrası bu başarıyı sergilemek çok zor bir şey. Hazırlandım ve sevenlerim için sahaya çıktım" dedi.
Elmalı'da başpehlivanlık güreşlerine son Elmalı ve Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz, daha önce Elmalı'da 2 kez üst üste altın kemerin ebedi sahibi olma başarısı gösteren Orhan Okulu'nun yanı sıra, İsmail Balaban'ın da aralarında bulunduğu önemli isimler katıldı.
Başpehlivanlık güreşlerinin finalinde rakiplerini yenen İsmail Balaban ile Yusuf Can Zeybek karşılaştı. Yaklaşık 35 dakika süren final güreşi sonunda rakibini yenen Balaban altın kemeri almaya hak kazandı.