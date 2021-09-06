Başpehlivan İsmail Balaban'dan Survivor itirafı! Survivor sonrası çok zor oldu

Survivor 2021'in de şampiyonu Balaban yaptığı açıklamada, "Survivor'dan geldikten sonra kuvvet ve kondisyon olarak çok gerideydim ama güreşede bir o kadar hasrettim. Survivor sonrası bu başarıyı sergilemek çok zor bir şey. Hazırlandım ve sevenlerim için sahaya çıktım" dedi.