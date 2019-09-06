Başörtüsünü çıkarıp havuz pozu veren gelin adayı Hanife: Yakında g.tümü göstereceğim

Yakında g.tümü göstereceğim: Hanife'ye gelen yorumların çoğu ise tepki niteliğindeydi. Bir kişi, "Hanife sen iyice terbiyesizleştin bu aralar, bir havuz pozun kalmıştı. Şimdi sıra ne pozu göstermekte? Bir hanım olarak soruyorum." yorumunu yaptı. Hanife ise o takipçisine, “Yakında g..ümü göstereceğim” şeklinde yanıt verdi.