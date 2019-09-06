Başörtüsünü çıkarıp havuz pozu veren gelin adayı Hanife: Yakında g.tümü göstereceğim
Başörtüsünü çıkarmasının ardından aylar sonra 'havuz pozu' ile gündeme gelen bir dönemin gelin adayı Hanife Gürdal, bir takipçisinin eleştirisine ilginç yanıt verdi.
Evlilik programlarının kapatılmasının ardından önce pompacılık yaptığı fotoğrafları ile haber konusu olan, daha sonra ise radikal bir kararla başörtüsünü çıkararak haftalarca konuşulan Hanife Gürdal, son olarak havuz pozuyla ortalığı sallamıştı.
Sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşım yapan Hanife Gürdal, başını açmasının ardından gelen eleştirileri de göz önünde bulundurarak bu fotoğrafı, "Havuz pozu da geldiğine göre, ahlak bekçisi tayfa çullanabilir." yorumuyla paylaştı.
Fotoğrafın altında ise Hanife'nin takipçileri adeta ikiye bölündü. Kimileri "Arkadaşlar size ne istediğini giyer, namus bekçiliği yapmayın önce kendinize bakın" diyerek eski gelin adayına destek verdi.
Yakında g.tümü göstereceğim: Hanife'ye gelen yorumların çoğu ise tepki niteliğindeydi. Bir kişi, "Hanife sen iyice terbiyesizleştin bu aralar, bir havuz pozun kalmıştı. Şimdi sıra ne pozu göstermekte? Bir hanım olarak soruyorum." yorumunu yaptı. Hanife ise o takipçisine, “Yakında g..ümü göstereceğim” şeklinde yanıt verdi.