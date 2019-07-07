Başörtüsünü çıkaran rallici Burcu Çetinkaya kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi
TV100 kanalında Cengiz Semercioğlu'nun programına konuk olan ünlü ralli pilotu Burcu Çetinkaya eski eşi Mehmet Fatih Bucak ve başörtüsü hakkında yeni açıklamalar yaptı. Çetinkaya kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a da il defa ekranlar karşısında cevap verdi.
TV100 Kanalında Cengiz Semercioğlu'nun Sabah Sohbetleri programına konuk olan Burcu Çetinkaya gündeme bomba düşen açıklamalar yaptı. Geçtiğim aylarda radikal bir karar alarak başörtüsünü çıkartma kararı alan ve eşi Mehmet Fatih Bucak'tan boşanan Çetinkaya eleştirilerin odağına oturmuştu. Bütün bu eleştirilere ise tek tek cevap veren Çetinkaya bomba açıklamalar yaptı.
Ralli sporcusu Burcu Çetinkaya geçtiğim günlerde radikal bir karar almış başörtüsünü çıkartmış ve ardından da eşi Mehmet Fatih Bucak'tan boşanmıştı. Başörtüsünü çıkarttıktan hemen sonra boşanmasından dolayı ise çok büyük eleştiriler almıştı. Çetinkaya bütün bu eleştirilere Cengiz Semercioğlu'nun programında cevap verdi.
Bana eski rallici diye başlık atıldı.
Cengiz Semercioğlu'nun "6 yıl önce birden tesettüre girmen insanlara çok yadırgatıcı geldi dönüp baktığında bu duruma ne diyorsun?" sorusuna Çetinkaya şu yanıtı verdi: "Birden kelimesi bile aslında o kadar yanlış ki! Beni tanıyanlar benim etrafımdaki insanlar mesela hiç şaşırmadılar. Çünkü benim için birden olan süreç kesinlikle değildi. Ama birden de olabilir herkesin kendi yaşadığı hikaye ile ilgili bir şey bu.
-Herkesin hikayesi farklı. Bu hikayeden insanların ne çıkardığı ise bence insanların kendi hikayeleri ben öyle bakıyorum. O yüzden hiçbir zaman açıklama yapmadım aslında. Açıklama kendini savunmak gibi algılanıyor. Benim savunacak bir şeyim yok. Savunacak bir şey varsa o benimle Allah arasında. Ama benim adıma insanlar konuşmaya başladığı zaman haliyle birde yalan yanlış eksik veya kendi bakış açılarıyla konuştuğu zaman tabi ki kendimi ifade hakkımı kullandım. İletişim kurdum diyelim yani neden onların dediği olsun.