Başörtüsünü çıkaran gelin adayı Hanife Gürdal'a 'iyice soyundu' tepkisi
Zuhal Topal'ın izdivaç programıyla tanınan Hanife Gürdal, 'iyice soyundu'. Instagramına bu notla eklediği fotoğraf...
Hiçbir niteliği olmayan Hanife Gürdal'ı Türk halkı, ekrandaki izdivaç programları ile tanıdı. Esra Erol'un programında tanınan Hanife Gürdal, buradan kovulunca rakip programa kapağı atmıştı. Bunun için Zuhal Topal'ın ekibinden para alan Hanife Gürdal, o zamanlar başörtülü mutaassıp bir aile kızı profili çiziyordu.
Ekranda 'iyi aile kızı' imajı oluşturan Hanife Gürdal, yarışma yayından kaldırılınca gerçek yüzünü ortaya koydu. İlk iş olarak başındaki örtüyü atan Hanife Gürdal, instagram hesabında bir dizi değişikliğe itti.
Başörtülü fotoğraflarını silmişti: Eski Instagram hesabını kapatarak başörtülü fotoğraflarını da silen Hanife Gürdal, yeni açtığı Instagram hesabından açık fotoğraflarını paylaşmaya başladı.
Gittikçe açılıyorsun: Başörtüsünü çıkarmasının ardından eleştirilerin hedefi haline gelen, Hanife Gürdal, 'dışı kapalı' içi açık 'açıldıkça açılmaya' başladı.