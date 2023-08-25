'Başörtülü Twerk dansçısı' fuhuşçu 'Pembe Panter' çıktı! İfşa olunca başörtüsünü çıkardı!

Operasyon ifşa olurken, sözde başörtülü bu kişilerle 28 Şubat dönemindeki gibi sahte hoca ve sahte başörtülü kadınlar üzerinden yapılan algıya benzer bir çabanın yanı sıra, kurulan şebeke ile bazı iş adamı ve bürokratlara da tuzak kurulduğu belirlendi.