'Başörtülü Twerk dansçısı' fuhuşçu 'Pembe Panter' çıktı! İfşa olunca başörtüsünü çıkardı!
Sosyal medyada 'Başörtülü Twerk dansçısı' olarak pazarlanan ve Esra Rabia Ünal adını kullanan kişinin fuhuş sabıkalısı Ayşe Bolhatoğlu olduğu ortaya çıkmıştı. İşadamları ve bürokratlara tuzak kuran bir şebeke ile irtibatlı olabileceği belirtilen Esra Rabia Ünal, başörtüsünü çıkardı, başörtülü tüm paylaşımlarını da sildi.
Son dönemde özellikle sosyal medyada başörtüsü ve İslami değerler başta olmak üzere milli ve manevi değerlere yönelik başlatılan çürütme harekatının önemli figürlerinden birisi olan Esra Rabia Ünal, ifşa olunca başörtüsünü çıkardı. Başörtü altında ahlak dışı hareketler yapıp bunu sosyal medyada yayan Esra Rabia Ünal'ın aslında bir fuhuş operasyonunda yakalanan Ayşe Bolhatoğlu ortaya çıkmıştı.
Sosyal medyada Instagram, TikTok ve Facebook gibi platformlar üzerinden son dönemde başörtüsü, çarşaf gibi İslami bazı unsurlar kullanılarak yapılan paylaşımlarda milli ve manevi bazı değerlere karşı çürütme operasyonu başlatıldı.
Operasyon ifşa olurken, sözde başörtülü bu kişilerle 28 Şubat dönemindeki gibi sahte hoca ve sahte başörtülü kadınlar üzerinden yapılan algıya benzer bir çabanın yanı sıra, kurulan şebeke ile bazı iş adamı ve bürokratlara da tuzak kurulduğu belirlendi.
'Başörtülü Twerk dansçısı' fuhuş sabıkalısı çıktı
Sosyal medyada Esra Rabia Ünal adıyla tanınan bu fenomenin 2018'de Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyonda gözaltına alınan Ayşe Bolhatoğlu'nun sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığı ve fuhşa yer temin ettiği tespit edilmişti.