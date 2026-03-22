Başlayan tartışma çok feci bitti! 17 yaşındaki çocukları da evdeymiş
Nevşehir'de tartıştığı karısını tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu.Olay sırasında çiftin 17 yaşındaki çocuğunun evde olduğu öğrenildi.
2000 Evler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde oturan iki çocuk annesi Kısmet E. ile eşi Coşkun E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Coşkun E, yanında bulunan tabancayla Kısmet E'ye ateş edip ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
Ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan koca ise ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olay sırasında evde olan çiftin 17 yaşındaki çocuğu, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
