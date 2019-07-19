Başları kesilerek öldürülmüşlerdi! Katillerin cezası belli oldu
Fas'ta 24 yaşındaki Danimarkalı ve 28 yaşındaki Norveçli iki turisti başlarını keserek öldüren 3 IŞİD destekçisinin aldığı ceza belli oldu.
Geçtiğimiz yıl 17 Aralık tarihinde 24 yaşındaki Danimarkalı bir kadın olan Louisa Vesterager Jespersen ve 28 yaşındaki bir Norveçli kadın olan Maren Ueland'ın, Fas'ta Atlas Dağları'nda başları kesilerek öldürülmüştü.
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Büyük infial yaratan cinayet sonrası internette Abdessamad Ejjoud, Younes Ouaziyad ve Rachid Afatti'nin idam edilmesi için başlatılan imza kampanyasına çok sayıda kişi destek vermişti.
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Fas'ta 1993'ten beri idam cezaları infaz edilmiyor. İdam kararının uygulanması halinde bu, ülkede 26 yıl sonraki ilk infazlar olacak.
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Duruşma sırasında 25 yaşındaki Ejjoud ve 27 yaşındaki Ouaziyad'ın kadınların başlarını kestikleri, 33 yaşındaki Afatti'nin de cep telefonuyla cinayetleri görüntülediği ortaya çıkmıştı.
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