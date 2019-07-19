Başları kesilerek öldürülmüşlerdi! Katillerin cezası belli oldu

Geçtiğimiz yıl 17 Aralık tarihinde 24 yaşındaki Danimarkalı bir kadın olan Louisa Vesterager Jespersen ve 28 yaşındaki bir Norveçli kadın olan Maren Ueland'ın, Fas'ta Atlas Dağları'nda başları kesilerek öldürülmüştü.