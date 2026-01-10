Baskının perde arkası aralandı! Ünlülerin sık gittiği mekanda gizli oda bulundu
İstanbul'da sosyete ve ünlü isimlerin sıkça tercih ettiği Bebek Otel'de ikinci kez operasyon düzenlendi. Yaklaşık 200 jandarmanın katıldığı baskında otel baştan sona arandı. Daha önce uyuşturucu ve fuhuş iddialarıyla gündeme gelen otelde gizli bir odanın tespit edildiği, bu bölümde kayıt alındığı yönündeki iddiaların ise soruşturma dosyasına yansıdığı öğrenildi.
Ünlü isimlerin uğrak noktası olan Bebek Otel'de düzenlenen ikinci operasyonda 200 jandarma görev aldı. Yapılan detayla aramalarda gizli bir oda bulunduğu öne sürüldü. Odanın ne amaçla kullanıldığı ve iddiaların kapsamı, soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte görünüyor. İşte detaylar...
İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. Sosyete ve ünlülerin uğrak yeri olarak bilinen Bebek Otel'e, 200 jandarmanın katıldığı kapsamlı bir arama gerçekleştirildi. Bu aramanın, otele yapılan ikinci operasyon olarak kayıtlara geçti.
UYUŞTURUCU VE FUHUŞ İDDİALARI DOSYADA
Soruşturma dosyasında uyuşturucu ve fuhuş iddialarının yer almış, otelin sahibi ve işletme müdürü tutuklanmıştı. Savcılığın değerlendirmesinde, iddialara göre bazı ünlü isimlerin otelde bir araya geldiği ve uyuşturucu madde kullanıldığına ilişkin bulgular bulunduğu ifade edildi.
"GİZLİ ODA BULUNDU"
Bebek otele yapılan ikinci baskınla ilgili gelişmeyi canlı yayında aktaran CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz'ın haberine göre, Bebek Otel'de daha önceki aramalarda bulunamadığı belirtilen "gizli oda" bu kez tespit edildi. Gizli odada kayıt alındığı iddiasının da soruşturma kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.