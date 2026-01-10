Baskının perde arkası aralandı! Ünlülerin sık gittiği mekanda gizli oda bulundu

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. Sosyete ve ünlülerin uğrak yeri olarak bilinen Bebek Otel'e, 200 jandarmanın katıldığı kapsamlı bir arama gerçekleştirildi. Bu aramanın, otele yapılan ikinci operasyon olarak kayıtlara geçti.