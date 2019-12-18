Başkent'ten sis manzaraları: Görenler büyülendi
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye kadar düştüğü Ankara’da, şehrin üzerine çöken sis bulutunun gökyüzünden görünümü hayran bıraktı.
Başkent'te 2 gündür yoğun sis etkili oluyor. Trafik ekipleri, önlemlerini artırarak sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Sis, Ankara'da günlük yaşamı da olumsuz etkiledi.
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Özellikle Çankaya'nın Dikmen, Söğütözü, Çayyolu, Çukurambar semtlerinde ve çevre yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.
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Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.
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Görüşü düşüren sis, ulaşımı yavaşlattı.
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