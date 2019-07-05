Başkentte korkunç kaza otomobil köprüden düştü parçaları ağaçta asılı kaldı
ANKARA'da bariyerlere çarparak köprüden düşen otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralanırken h urda yığınına dönen otomobilin parçaları ise refüjdeki ağaçta asılı kaldı.
Keçiören Fatih Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi istikametine seyreden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 BIV 655 otomobil Etlik Caddesi kesişiminde köprünün bariyerlerine çarparak düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten Etlik Caddesi'ne düşen otomobil ters dönerken köprüden kopan bariyerler de araca saplandı.
Kaza sonrası olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, araçta bulunan Hakan Ü. ve Mehmet Ö. ile kimliği belirlenemeyen bir yaralıyı hurdaya dönen otomobilden güçlükle çıkardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesine kaldırdı.
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hakan Ü. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedavi altına alınan, kimliği belirlenemeyen yaralının da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Hurda yığınına dönen otomobilin parçaları ise refüjdeki ağaçta asılı kaldı.