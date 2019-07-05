Başkentte korkunç kaza otomobil köprüden düştü parçaları ağaçta asılı kaldı

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, araçta bulunan Hakan Ü. ve Mehmet Ö. ile kimliği belirlenemeyen bir yaralıyı hurdaya dönen otomobilden güçlükle çıkardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesine kaldırdı.