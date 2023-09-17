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Başkentte kadınlar süslenip püslenip pedal bastı

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Başkentte kadınlar süslenip püslenip pedal bastı

Ankara'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, "Yaşanabilir Bir Kent " temasıyla Gençlik Parkı Belediye Tiyatrosu önünden başlayan etkinlikle gerçekleştirildi.

Başkentte kadınlar süslenip püslenip pedal bastı

 "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" haftası kapsamında Ankara'da 9. kez "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

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Başkentte kadınlar süslenip püslenip pedal bastı

Etkinliğe katılan çok sayıda kadın, elleriyle süsledikleri bisikletleri ve farklı kıyafetleri ile şehir turu attı.

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Başkentte kadınlar süslenip püslenip pedal bastı

Gençlik Parkı Büyükşehir Belediye Tiyatrosu önünde toplanan bir grup kadın, bisikletlerini balon ve çeşitli eşyalarla süsledi. Gençlik Parkı istikametinden Ulus, Maltepe, Bahçeli güzergahlarını izleyen grup, toplanma noktasına dönerek bisiklet turunu tamamladı.

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Başkentte kadınlar süslenip püslenip pedal bastı

Gençlik Parkı Büyükşehir Belediye Tiyatrosu önünde toplanan bir grup kadın, bisikletlerini balon ve çeşitli eşyalarla süsledi. Gençlik Parkı istikametinden Ulus, Maltepe, Bahçeli güzergahlarını izleyen grup, toplanma noktasına dönerek bisiklet turunu tamamladı.

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