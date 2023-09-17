Başkentte kadınlar süslenip püslenip pedal bastı
Ankara'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, "Yaşanabilir Bir Kent " temasıyla Gençlik Parkı Belediye Tiyatrosu önünden başlayan etkinlikle gerçekleştirildi.
"Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" haftası kapsamında Ankara'da 9. kez "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.
Etkinliğe katılan çok sayıda kadın, elleriyle süsledikleri bisikletleri ve farklı kıyafetleri ile şehir turu attı.
Gençlik Parkı Büyükşehir Belediye Tiyatrosu önünde toplanan bir grup kadın, bisikletlerini balon ve çeşitli eşyalarla süsledi. Gençlik Parkı istikametinden Ulus, Maltepe, Bahçeli güzergahlarını izleyen grup, toplanma noktasına dönerek bisiklet turunu tamamladı.
Gençlik Parkı Büyükşehir Belediye Tiyatrosu önünde toplanan bir grup kadın, bisikletlerini balon ve çeşitli eşyalarla süsledi. Gençlik Parkı istikametinden Ulus, Maltepe, Bahçeli güzergahlarını izleyen grup, toplanma noktasına dönerek bisiklet turunu tamamladı.