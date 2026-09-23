Başkentte dehşet anları! Sel bastı, çöken yol araçları yuttu
Başkent Ankara'yı esir alan şiddetli yağışlar, Keçiören ilçesinde hayatı felç ederken sel sularının şiddetine dayanamayan asfalt aniden çöktü. Devasa çukurun içine düşen park halindeki çok sayıda otomobil adeta hurdaya döndü.
Betül Akgün
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Akşam saatlerinde bastıran şiddetli sağanak yağış, Gülgün Sokağı'nda hayatı olumsuz etkileyerek sokakta su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.
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Yoğun su akıntısının etkisiyle zayıflayan asfalt daha fazla dayanamayarak büyük bir gürültüyle çöktü ve sokakta derin bir çukur açıldı.
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Yol kenarında park halinde bulunan çok sayıda araç, çökmenin etkisiyle devrilerek birbirinin üzerine yığıldı ve kullanılamaz hale geldi.
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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla intikal eden belediye ve itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.
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İtfaiye ekipleri, çökme nedeniyle tehlikeli bölgede mahsur kalan ve hasar gören araçların bulunduğu yerden güvenle çıkarılması için yoğun bir çalışma yürüttü.
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