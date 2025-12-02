Başkentte 9 ilçe susuz kaldı! 30 saat sürecek geniş çaplı su kesintisi bu ilçeleri vurdu

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nden su kesintileri olacağı yönünde önemli bir açıklama yapıldı. Kent genelinde içme suyu şebekelerinde bazı arızaların meydana gelmesi ve mevcut su depolarındaki seviyelerin ciddi derecedeki düşüşleri sebebiyle başkentin 9 ilçesinde su kesintisi uygulamasına gidildiğini duyurdu. Üstelik bazı ilçelerde su kesintisi 30 saati aşabilir...