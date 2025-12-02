BIST 11.123
Başkentte 9 ilçe susuz kaldı! 30 saat sürecek geniş çaplı su kesintisi bu ilçeleri vurdu

Ankara genelinde su şebeke sistemlerinde sorunlar meydana geliyor. Yaşanan bu sorunlar ve depolardaki su seviyelerinin ciddi düşüşte olması dolayısıyla başkentin 9 ilçesinde geniş çaplı su kesintileri başladı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan önemli açıklamada, bazı bölgelerde kesintinin süresi 30 saati aşacağı vurgulandı. İşte Ankara'da susuz kalacak ilçeler...

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nden su kesintileri olacağı yönünde önemli bir açıklama yapıldı. Kent genelinde içme suyu şebekelerinde bazı arızaların meydana gelmesi ve mevcut su depolarındaki seviyelerin ciddi derecedeki düşüşleri sebebiyle başkentin 9 ilçesinde su kesintisi uygulamasına gidildiğini duyurdu. Üstelik bazı ilçelerde su kesintisi 30 saati aşabilir...

Kesintiler, başkentin merkezi ilçelerini de etkiliyor. Çankaya'da Çukurambar, Söğütözü, Beytepe, Mustafa Kemal ve Kızılırmak mahalleleri; Mamak'ta ise Akdere, Abidinpaşa, Tuzluçayır, Kayaş ve Ekin mahallelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 mahallede musluklardan su akmıyor. 

Şebekedeki basınç sorunu nedeniyle suyun üst kotlara ulaşmasının 3 Aralık öğle saatlerini bulabileceği belirtildi.

30'DAN FAZLA MAHALLEDE SULAR KESİLDİ

Merkez ilçelerin yanı sıra çevre ilçelerde de altyapı arızaları ve çalışmalar nedeniyle kesintiler yaşanıyor. Gölbaşı'nda İncek, Tulumtaş, Örencik ve Eymir başta olmak üzere 30'dan fazla mahallede sular kesildi.

