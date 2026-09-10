Başkanın sevgilisi ile mesajları akıllara zarar 'aşkım' dedikçe para yağdırmış

300 BİN TL’Yİ ELDEN VERDİĞİNİ ANLATTI

Mesajlarda Sultan Acar’ın Yetişkin’den “Çarşamba günü gelirken bana 300 bin TL getir” dediği görüldü. Acar, parayla kredi kartlarını kapatacağını ve bir bölümünü kendisi için kullanacağını yazdı.

Savcılık ifadesinde ise 300 bin TL’lik başka bir nakit ödemeyi ayrıntılarıyla anlattı. Acar, Folkart Vega’daki evinin kirasını İsmail Yetişkin’in ödediğini, kira ve diğer ihtiyaçları için Yetişkin’in kendisine 300 bin TL’yi elden verdiğini söyledi. Acar, “6 aylık kira ve diğer ihtiyaçlarım için bana 300.000 TL parayı elden kendisi vermişti. Ben de 6 aylık kira bankaya gidip ödedim” şeklinde beyanda bulundu.

Acar ayrıca ev kirasının Yetişkin tarafından düzenli şekilde karşılandığını, paranın kendisine elden gönderildiğini ve bir kira ödemesi sonrasında paranın Aykan aracılığıyla getirildiğini anlattı.