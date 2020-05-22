Başkan Erdoğan'dan Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.
Başkan Erdoğan mesajında, "İnsanca bir yaşam için en az hava kadar, su kadar, toprak kadar ihtiyacımız olan biyolojik çeşitliliğin önemine dikkat çekmek amacıyla BM tarafından ilan edilen 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü'nü tebrik ediyorum.
"ALLAH'IN YARATTIĞI TÜM CANLILARI KORUYARAK, HER BİRİNE DERİN SAYGI DUYARAK ÇALIŞIYORUZ."
Milletimize hizmet etme şerefine eriştiğimiz ilk günden beri tabiata sevgimizi, çevreye olan duyarlılığımızı kaybetmeden, Allah'ın yarattığı tüm canlıları koruyarak, her birine derin saygı duyarak çalışıyoruz." dedi.
HALİÇ MESAJI!
Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan Haliç'i tüm canlılar için masmavi, tertemiz bir yaşam alanına çevirdiğimiz gibi, ülkemizin dört bir yanında biyolojik çeşitliliği korumaya ve artırmaya devam edeceğiz.
Milletimize hizmet etme şerefine eriştiğimiz ilk günden beri tabiata sevgimizi, çevreye olan duyarlılığımızı kaybetmeden, Allah’ın yarattığı tüm canlıları koruyarak, her birine derin saygı duyarak çalışıyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 22, 2020