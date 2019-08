Başkan Erdoğan küçük Zeynep için talimat vermişti! NLC hastalarına umut oldu

"Kendisi sağ olsun bizi dinledi. Çocuğumuzun bu ilaca ihtiyacının olduğunu, eğer bu ilacı alamazsa çok fazla ömrünün olmadığını, hayatını solunum cihazlarına bağlı şekilde devam ettirme ihtimalinin olduğunu söyledik. Kendisi de sağ olsun bu işin çözülmesi için Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına konuyla ilgili talimat verdi. Biz de bir an evvel bu işin çözümlendiğine dair haber bekliyoruz. Fazla zamanımız yok. Artık günleri geçtik, saniyelerle yarışıyoruz. Kızımız her geçen gün kötüye gidiyor. Bir an evvel bu işin netleşmesini istiyoruz."