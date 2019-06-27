Başkan açıkladı! Çatak'ta rafting sezonu başladı

"En rahat ve huzurlu memleket haline geldik"

Şeylan sözlerini şöyle tamamladı: "Halkımızın artık huzur içerisinde yaşamasını istiyoruz. Bizler de her zaman halkımızın yanındayız. Bölgemiz için her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Bu yıl yağışların fazla olması su sporları için iyi bir avantaj oluşturdu. En rahat ve huzurlu memleket haline geldik. İnsanlar gönül rahatlığıyla buralara gelebilirler. Rafting etkinliklerini artık geleneksel bir hale getirerek milletimizin sporla daha çok buluşmalarını sağlayacağız."