Başınız dertte hemen polisi arayın! Eğer aracınızın tekerine pet şişe sıkışmışsa...
Hem dünyada hem de ülkemizde hırsızlık olayları giderek artıyor. Hırsızlar her geçen gün yeni taktikler geliştiriyor. Özellikle arabalar hırsızlara göre en kolay av olarak görünüyor. Aman dikkatli olun eğer arabanızın tekerine bir pet şişe sıkıştığını görürseniz hemen polisi arayın, sebebini duyunca şok olacaksınız...
Araba hırsızlığı son günlerde giderek arttı, hırsızlar öyle yöntemler buluyor ki duyanların ağzı açık kalıyor. Özellikle son yıllarda hırsızların uyguladığı öyle bir taktik var ki kimse benim başıma gelmez demesin. Hiç araba ve lastik arasında sıkışmış bir plastik şişe gördünüz mü? Öyleyse, neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmekte fayda var. Böyle bir şey gördüğünüzde dikkatli olun ve uygun önlemleri aldığınızdan emin olun.
Pet şişe görürseniz hemen durun
Otomobilin ön sağ tekerleğinin üstüne plastik şişe yerleştiriyorlar. Böylelikle araç sürücüsü de şişeyi göremiyor. Beklemeye koyuluyorlar. Sürücü, aracını çalıştırırken tuhaf bir ses duyuyor.
Plastik şişenin varlığından haberdar olmadığından hemen aracından çıkıp ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Bu sırada otomobil hırsızları yeniden devreye girerek planlarını tamamlıyorlar.
Bakın bu plastik şişe numarası nasıl işliyor
Bu hile ilk olarak Güney Afrika'da görüldü, sonrasında hızla dünyanın geri kalanına yayıldı. Araba hırsızı, çalabileceği bir araç gördüğünde tekerlek ile arabanın arasına plastik bir şişe sıkıştırıyor.