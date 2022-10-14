Başınız dertte hemen polisi arayın! Eğer aracınızın tekerine pet şişe sıkışmışsa...

Araba hırsızlığı son günlerde giderek arttı, hırsızlar öyle yöntemler buluyor ki duyanların ağzı açık kalıyor. Özellikle son yıllarda hırsızların uyguladığı öyle bir taktik var ki kimse benim başıma gelmez demesin. Hiç araba ve lastik arasında sıkışmış bir plastik şişe gördünüz mü? Öyleyse, neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmekte fayda var. Böyle bir şey gördüğünüzde dikkatli olun ve uygun önlemleri aldığınızdan emin olun.