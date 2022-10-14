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Başınız dertte hemen polisi arayın! Eğer aracınızın tekerine pet şişe sıkışmışsa...

Başınız dertte hemen polisi arayın! Eğer aracınızın tekerine pet şişe sıkışmışsa...

Hem dünyada hem de ülkemizde hırsızlık olayları giderek artıyor. Hırsızlar her geçen gün yeni taktikler geliştiriyor. Özellikle arabalar hırsızlara göre en kolay av olarak görünüyor. Aman dikkatli olun eğer arabanızın tekerine bir pet şişe sıkıştığını görürseniz hemen polisi arayın, sebebini duyunca şok olacaksınız...

Başınız dertte hemen polisi arayın! Eğer aracınızın tekerine pet şişe sıkışmışsa...

Araba hırsızlığı son günlerde giderek arttı, hırsızlar öyle yöntemler buluyor ki duyanların ağzı açık kalıyor. Özellikle son yıllarda hırsızların uyguladığı öyle bir taktik var ki kimse benim başıma gelmez demesin. Hiç araba ve lastik arasında sıkışmış bir plastik şişe gördünüz mü? Öyleyse, neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmekte fayda var. Böyle bir şey gördüğünüzde dikkatli olun ve uygun önlemleri aldığınızdan emin olun.

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Başınız dertte hemen polisi arayın! Eğer aracınızın tekerine pet şişe sıkışmışsa...

Pet şişe görürseniz hemen durun

Otomobilin ön sağ tekerleğinin üstüne plastik şişe yerleştiriyorlar. Böylelikle araç sürücüsü de şişeyi göremiyor. Beklemeye koyuluyorlar. Sürücü, aracını çalıştırırken tuhaf bir ses duyuyor.

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Başınız dertte hemen polisi arayın! Eğer aracınızın tekerine pet şişe sıkışmışsa...

Plastik şişenin varlığından haberdar olmadığından hemen aracından çıkıp ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Bu sırada otomobil hırsızları yeniden devreye girerek planlarını tamamlıyorlar.

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Başınız dertte hemen polisi arayın! Eğer aracınızın tekerine pet şişe sıkışmışsa...

Bakın bu plastik şişe numarası nasıl işliyor

Bu hile ilk olarak Güney Afrika'da görüldü, sonrasında hızla dünyanın geri kalanına yayıldı. Araba hırsızı, çalabileceği bir araç gördüğünde tekerlek ile arabanın arasına plastik bir şişe sıkıştırıyor.

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