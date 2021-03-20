Basının duayen ismi Seçkin Türesay son yolculuğuna uğurlandı! Mesleğin yüz akı...
77 yaşında hayatını kaybeden Türk basının duayen isimlerinden Seçkin Türesay Karacaahmet Şehitler Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Türk basının duayen isimlerinden Seçkin Türesay koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede perşembe günü hayatını kaybetti. Seçkin Türesay için bugün öğle vakti Karacaahmet Şehitler Camii'nde tören düzenlendi. Törende kızı Seçil Türesay taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine Hürriyet Gazetesi eski başyazarı Oktay Ekşi, Hürriyet eski Yurtdışı Yayınlar Müdürü Ertuğ Karakullukçu, Aydın Doğan'ın eşi Sema Doğan ve kızı Vuslat Doğan Sabancı, yakınları, meslektaşları ve sevenleri katıldı.
Dua ve helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı.
Seçkin Türesay Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.