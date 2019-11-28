Basını uyarmadan geçemedi Acun Ilıcalı Rolls Royce lüks araçla görüntülendi
Bebek'te lüks otomobille görüntülenen Acun Ilıcalı, basın mensuplarını 'Aman ha sakın...' diyerek uyarmadan geçemedi.
Sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan O Ses Türkiye programıyla sıklıkla adından söz ettiren Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülendi. Lüks araçla yakalanan Ilıcalı, basın mensuplarını fark eder etmez uyarısını yaptı.
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Rolls Royce Phantom marka bir arabayla misafirlerini yemeğe çıkaran Ilıcalı, çıkışta arabasına binerken kendisini görüntüleyen muhabirlere, ''aman ha sakın yeni arabası diye yazmayın'' diyerek uyarıda bulundu.
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Acun Ilıcalı, ''araba benim değil sadece test amaçlı misafirlerimle gezmek ve bakmak için'' dedi. Ilıcalı, arabayı kendisine Rolls Royce’un test için bir haftalığına verdiğini söyledi.
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Acun Ilıcalı, bir saat kaldığı mekandan misafiri Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos ile birlikte ayrıldılar.
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