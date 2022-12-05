Başına yorgun mermi düşen 6 yaşındaki Berke 198 gün sonra öldü! 5 bin 482 kovan...
ÇORUM’da ailesi ile birlikte gittiği düğünde yorgun mermi isabet eden 6 yaşındaki Berke, 198 gündür süren yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.
Çorum'daki isyan ettiren olay, 21 Mayıs'ta Çorum’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte bir yakınlarının düğününe giden 6 yaşındaki Berke Düzgün, arkadaşları ile oynarken başın yorgun mermi isabet etti. Bir anda kanlar içinde yere düşen Berke, ailesi tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Tedavi altına alınan Berke’nin başındaki mermi ameliyatla çıkartıldı. Bilinci kapalı bir şekilde tedavisine devam edilen Berke, 198 günlük yaşam mücadelesini kaybederek sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
5 bin 482 boş kovan incelenerek zanlı yakalandı
Olayla ilgili Çorum Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, düğün alanındaki 5 bin 482 deforme mermi kovanı tespit edildi. Samsun Kriminal Polis Laboratuvarı Bölge Müdürlüğü'nde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan raporla şüpheliler arasındaki A.A.'ya ait tabancanın çocuğun başından çıkarılan mermi çekirdeği ile eşleştiği belirlendi.
Gözaltına alınan A.A., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Berke’nin ölümü yakınlarını ise yasa boğdu. Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Berke’nin cenazesi yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek. Kıymet ve Celal Düzgün Çiftçi'nin 3 çocuğundan olan Berke, son yolculuğuna uğurlanacak.