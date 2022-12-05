Başına yorgun mermi düşen 6 yaşındaki Berke 198 gün sonra öldü! 5 bin 482 kovan...

Çorum'daki isyan ettiren olay, 21 Mayıs'ta Çorum’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte bir yakınlarının düğününe giden 6 yaşındaki Berke Düzgün, arkadaşları ile oynarken başın yorgun mermi isabet etti. Bir anda kanlar içinde yere düşen Berke, ailesi tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.