Başına öyle şeyler geldi ki market açtığına pişman oldu
KONYA'da yaşayan Ramazan Karaman bir buçuk yıl önce açtığı market yüzünden başına gelmeyen kalmadı.
Konya’da bir buçuk yıl önce marketini açtığı günden bu yana başından aşağı su dökülmesinin yanında iş yerine defalarca otomobil çarpan ve birçok talihsizlikle karşılaşan vatandaş, marketini satma kararı aldı.
Talihsizliklerden bıkan Ramazan Karaman, “4 kardeş bir araya geldik, dükkanı açtığımıza açacağımıza pişman olduk” dedi.
Doğalgaz işi yapan Ramazan Karaman, 3 kardeşiyle birlikte bir buçuk yıl önce market açtı. Marketi açtığı günden bu yana dükkanına defalarca araç çarpan ve maddi zararı olan Ramazan Karaman, temizlemek isteği tentedeki suyu başından aşağı dökünce haberlere konu oldu.
Dükkanı açtığı günden bu yana defalarca hırsızlık ve kavga gibi olaylarla da karşılaşan Ramazan Karaman, çevredekiler tarafından başına gelenlerle anılmaya başladı.