Başına dert oldu! Hadise soluğu karakolda aldı: Saplantılı hayranı yüzünden...
Yıllardır saplantılı hayranları yüzünden zor zamanlar geçiren Hadise, son yaşanan olayda soluğu karakolda aldı.
Son olarak 'Aşka Kapandım' albümünü çıkararak adından söz ettiren pop müziğin sevilen ismi 35 yaşındaki Hadise'nin başı saplantılı hayranları yüzünden dertten kurtulmuyor.
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Tarık Ü. adlı genç, 11 Mart günü şarkıcının oturduğu siteye gelip güvenlik görevlilerine Hadise'yi sormuştu.
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İstediği cevabı alamayan genç adam, gecenin ilerleyen saatlerinde yeniden siteye gelmişti.
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Güvenlik görevlileri yaşananları durumu Hadise'ye bildirmişti.
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