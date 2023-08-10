Başıboş köpekler Antalya'da küçük çocuğa dehşet yaşattı! 11 yaşındaki çocuğun baldırını kopardı

“Hakkımı helal etmiyorum”

Hastaneden taburcu edildikten sonra Manavgat’taki evlerine gelen Hasan Basri Kaya, anne ve ağabeyine yardım etmek amacıyla pazara gittiğini belirterek, “Birlikte öğle yemeği yedikten sonra annemden ve ağabeyimden izin alarak çikolata almak için markete gittim. Pazardan markete doğru giderken park halindeki otomobilin altında 3 tane köpeğin yattığını gördüm. Ama bir şey yapmayacaklarını düşünerek yoluma devam ettim. Tam yanlarına geldiğimde köpeklerden bir tanesi bana saldırdı ve baldırımdan ısırarak et kopardı. Acı ile kaçıp annemlerin yanına geldim. Buradan hastaneye gittik ve tedavim yapıldı. Bana yardım eden hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.