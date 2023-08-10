Başıboş köpekler Antalya'da küçük çocuğa dehşet yaşattı! 11 yaşındaki çocuğun baldırını kopardı
Antalya'nın Serik ilçesinde pazar yerinin önünde gezen başıboş köpekler annesi ile pazara giden 11 yaşındaki küçük çocuğa saldırdı. Küçük çocuğun sol baldırından ısıran köpek etini koparırken, hastaneye kaldırılan çocuğa 7 dikiş atıldı.
Manavgat’ta ikamet etmekte olan ve geçimlerini pazarcılık yaparak sağlayan Kaya ailesi, her hafta olduğu gibi Salı günü Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde kurulan pazara giderek tezgah açtı. Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi olan 11 yaşındaki Hasan Basri Kaya da annesi Melek ve ağabeyi Kadir ile birlikte evde yalnız kalmamak için Kadriye Pazarı'na gitti.
Markete yaklaştığı sırada köpek saldırısına uğradı
Annesi ve ağabeyiyle birlikte öğle yemeği yedikten sonra çikolata almak için tezgahtan ayrılarak markete giden küçük çocuk, markete yaklaştığı sırada köpek saldırısına uğradı. Bir otomobilin altında gölgede yatmakta olan 3 köpekten bir tanesi küçük çocuğa saldırırken, baldırından ısırarak bir parça et kopardı. Acı içerisinde kıvranarak anne ve ağabeyinin yanına gelen Hasan Basri Kaya, komşularının aracıyla Serik Devlet Hastanesine götürülürken, burada gerekli aşıların yapılmasının ardından köpeğin ısırdığı yer dikildi.
“Hakkımı helal etmiyorum”
Hastaneden taburcu edildikten sonra Manavgat’taki evlerine gelen Hasan Basri Kaya, anne ve ağabeyine yardım etmek amacıyla pazara gittiğini belirterek, “Birlikte öğle yemeği yedikten sonra annemden ve ağabeyimden izin alarak çikolata almak için markete gittim. Pazardan markete doğru giderken park halindeki otomobilin altında 3 tane köpeğin yattığını gördüm. Ama bir şey yapmayacaklarını düşünerek yoluma devam ettim. Tam yanlarına geldiğimde köpeklerden bir tanesi bana saldırdı ve baldırımdan ısırarak et kopardı. Acı ile kaçıp annemlerin yanına geldim. Buradan hastaneye gittik ve tedavim yapıldı. Bana yardım eden hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.
“Ben hayvanları seven birisiyim”
Hayvanları sevdiğini belirten Kaya, “Ben hayvanları seven birisiyim. Bir kedi köpek görsem su mama veririm. Ama köpek ısırdığında ve hastanede iğne vurulurken büyük acı çektim. Ben eğer bu köpeğin sahibi varsa ona, yoksa bu köpeklerin sokaklarda başıboş dolaşmasına izin veren yetkililere hakkımı helal etmiyorum” dedi.