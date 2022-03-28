Başı saplantılı hayranı Tuğba Karaduman ile dertte Hakan Peker kimdir kaç yaşında
Saplantılı hayran akımı Hakan Peker'in de hayatını kabusa çevirdi. Tuğba Karaduman isimli saplantılı hayranı adeta Hakan Peker'in başının belası oldu. Hakan Peker "İkinci Bergen vakası mı yaşayacağız" diye isyan etti.
Pop müziğin usta ismi Hakan Peker, takıntılı bir hayranı yüzünden başına gelmedik kalmadı. Hayranının tehditlerine maruz kalan Peker, açık adresinin de ifşalanmasıyla soluğu karakolda aldı.
Yaşadığı duruma isyan eden Peker, "Herkes Bergen'i konuşuyor. Şu anda gelse, yanımdan geçerken suratıma kezzap atsa ne olacak? İkinci Bergen vakası mı yaşayacağız" dedi.
Ünlülerin takıntılı Hayran probleminin son kurbanı şarkıcı Hakan Peker oldu.
Sosyal medyadan hakaretler yağdıran kadın hayranı Peker'in evinin açık adresini ifşa etmesi bardağı taşıran son damla oldu.